Российский массированный удар по Киеву был похож на конец света, рассказала журналистам Business Insider депутат Верховной рады Украины Кира Рудык.

Она отметила, что не может сказать, сбивала ли украинская ПВО какие-то ракеты или нет. Для нее атака показалась настоящим Армагеддоном.

«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», – цитирует Рудык РИА Новости.

Напомним, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 41 удар по объектам на Украине. Ключевыми целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса, центры принятия решений, а также пункты размещения наемников и боевиков ВСУ.

Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил также, что ВС РФ дронами и ракетами пытались истощить украинскую ПВО, заставить ее выпустить как можно больше дорогостоящих ракет.