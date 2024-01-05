Массированные удары ВС РФ по Украине были охотой за средствами ПВО. Именно зенитно-ракетные комплексы и ракеты к ним являлись главной целью атак, уверен экс-полковник СБУ Олег Стариков.

Он пояснил, что российские ВС хотели вынудить украинскую ПВО выбить как можно больше зенитных ракет, чтобы потом уничтожить и сами ЗРК, передает РИА Новости.

Кроме того, удары наносились и по целому ряду других военных объектов – по военным базам, складам, местам размещения личного состава. Также целями стали объекты военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры, отметил эксперт.

Напомним, что за минувшую неделю по целям на Украине был нанесен 41 удар. При этом использовались не только высокоточные ракеты, но и дроны-камикадзе.