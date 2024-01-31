Дело экс-актера Кирилла Канахина передано во 2-й Западный окружной суд в Москве. Напомним, он обвиняется в терроризме, государственной измене и ряде других преступлений.

Канахин, который снимался в сериале «Глухарь» и участвовал в других проектах, после начала СВО отправился на Украину. Там он вступил в радикальную организацию «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в России).

В ее составе бывший актер принимал участие в боевых действиях в Херсонской области. Также с его участием осуществлялось нападение на приграничный населенный пункт Брянской области.

В суд поступило дело Канахина Кирилла Николаевича, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена). Дата заседания по данному делу пока не назначена, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается также, что экс-артиста будут судить заочно, так как в настоящий момент он все еще находится на Украине.