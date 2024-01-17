Издание Daily Mirror опубликовало материал о находке школьника останков загадочного существа. По пути в школу мальчик обнаружил труп неизвестного существа, у которого отсутствовали глаза. Ребенок позвонил матери по видеосвязи и показал ей свою находку в видеорежиме. Женщина сделала скриншоты и выложила кадры в популярную социальную сеть.

«Оно лежало на берегу реки. Похоже, кто-то специально положил его туда или что-то в этом роде. Оно определенно настоящее, так как уже начало разлагаться и издавать запах», – написала женщина под фото.

Длина неизвестного существа составляла примерно 75 см. У него была продолговатая морда, напоминающая рептилию. В пасти виднелись десятки острых зубов. По мнению женщины, морда очень похожа на крокодила.

Ряд пользователей написали под фото, что данные останки внешне напоминают хищную рыбу – панцирника. Она чаще всего встречается в Северной и Центральной Америке. Порой панцирники могут вырастать до 3-х метров в длину.