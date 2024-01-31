Американское издание New York Times опубликовало статью о провале попытки президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Она вызвала широкий резонанс и спровоцировала бурное обсуждение среди читателей.

Один из комментаторов назвал дальнейшую реализацию проекта Украина совершенно безнадежным делом. Он отметил, что у Зеленского напрочь отсутствует стратегическое мышление. Ведь в противном случае он бы понимал, что увольнение Залужного автоматически приведет к краху его режима.

Другой пользователь заметил, что Зеленский избавляется от всех политиков, которые не хотят поддерживать его стремление воевать вечно. При этом он своим волевым решением отменил выборы, так как понимает, что проиграет на них с треском.

Еще один комментатор назвал главной причиной попытки Зеленского уволить Залужного популярность главнокомандующего ВСУ. Действующий президент Украины не терпит никого, кто популярнее его самого.