Бывший футболист Сергей Рожок, который некоторое время выступал в амплуа полузащитника в клубе «Динамо» (Киев), погиб в зоне проведения специальной военной операции 24 января. Об этом рассказало издание Regnum.

Сообщается, что Рожок начинал карьеру в симферопольской «Таврии», но потом сменил несколько клубов. Он успел выступить за черниговскую «Десну», киевскую команду «Оболонь», одесский «Черноморец», а также за белорусские «Гомель» и «Минск».

38-летний Рожок сумел завоевать Кубок Белоруссии. Также он занял второе место в первой лиге украинского чемпионата.

С 2018 года спортсмен выступал исключительно за любительские команды. С началом СВО отправился служить в ряды ВСУ. В населенном пункте Дибровка на территории ЛНР он погиб в результате артиллерийского удара.