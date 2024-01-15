Засор канализации возникает из-за попадающих в нее жировых отложений, песка и мусора, любых других загрязнений. Когда трубы забиваются, система перестает нормально работать, что вызывает весьма серьезный дискомфорт. Поэтому важно как можно скорее избавиться от этой проблемы.

Лучше всего сразу заказать услугу на сайте https://zasor.expert/ochistka-kanalizacii, так как самостоятельно прочистить сильно забившиеся трубы канализации довольно сложно. Единственным доступным владельцу квартиры или дома инструментом для этой цели является вантуз. Либо его подобие, изготавливаемое методами народных умельцев из пластиковых бутылок и других подручных средств. С небольшим засором все это справится, но если ничего не получается, лучше связываться с профессионалами.

Устранение засоров канализации: основные способы

Механическое устранение засоров предполагает использование не только вантуза, но и троса, который вводится в канализационную трубу и прокручивается таким образом, чтобы раздробить препятствия, выстроенные из жировых отложений и грязи. Довольно часто этот метод дает неплохие результаты, но и он имеет альтернативные решения, которые в основном и используются специалистами.

К таким решениям относятся:

химическая чистка. Сегодня в магазинах продаются специальные реагенты, которые нужно засыпать в канализацию. Иногда можно воспользоваться даже обычной содой. Но эффективность этого метода при отсутствии мощных и агрессивных химических веществ все же минимальная. С серьезными засорами он тоже не справляется. Кроме того, стоит учитывать материал, из которого выполнены трубы, так как агрессивная химия способна повредить их;

гидродинамический метод предполагает использование специального оборудования. Оно нагнетает высокое давление, под которым струя воды потом подается в канализационную систему. Очистка осуществляется довольно быстро и, что немаловажно, трубы остаются целыми и невредимыми;

вариация гидродинамического метода, в котором применяется не холодная, а горячая вода. Самый эффективный способ для борьбы с жировыми отложениями. Он дает возможность растворить жиры и пробить даже самый сложный и застарелый засор, с которым не справляются остальные методы.

Аварийная служба «Засор Эксперт» использует все вышеперечисленные методы или их комбинацию в особо сложных случаях, применяет современное оборудование, поэтому борьба с забившейся канализацией для ее специалистов не представляет особой проблемы.

Преимущества обращения к профессионалам

Чтобы воспользоваться услугой устранения засора в Одинцово, достаточно связаться с менеджером компании либо оставить свои контактные данные. После этого в течение 10 минут мастер приезжает по указанному адресу и проводит полный комплекс требуемых работ.

Специалисты применяют оборудование для видеодиагностики, что дает возможность не только понять, насколько сложным будет проведение работ, но и оценить состояние внутренних поверхностей труб, подобрать именно тот способ, который позволит гарантировать высокое качество очистки.

Стоимость услуг зависит от условий проведения работ, а также от их сложностей. Точную сумму специалист назовет после проведения диагностики. На все услуги предоставляется гарантия качества.