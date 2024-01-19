Президент Украины Владимир Зеленский все еще верит в иллюзию о способности ВСУ совершить поход на Крым. Но его планы по изоляции полуострова обречены на провал, уверен британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что Украина мгновенно провалила попытку контрнаступления через Днепр, однако Зеленский продолжает повторять свои высказывания об изоляции Крыма. При этом он и сам знает, что оборона полуострова практически непроходима, он хорошо укреплен, а попытки забросать его «сотнями ракет», как рассчитывает украинский лидер, не увенчаются успехом, передает РИА Новости.

В Крыму весьма эффективно работает российская ПВО, которая способна отразить ракеты. Кроме того, Запад просто не сможет предоставить столь большое количество боезарядов, так как у него они отсутствуют.

Ранее американское издание The Hill сообщило о планах Запада помочь Украине наносить удары по Крыму и разрушить Крымский мост.