Атаковать Крымский мост, который является одним из ключевых элементов российской логистики в зоне проведения СВО, Киеву поможет Запад. Об этом пишет американское издание The Hill.

Авторы публикации поясняют, что Украине важно отрезать российские войска на юге страны от материально-технического обеспечения. Крымский мост – это ключ к линии снабжения ВС РФ, поэтому нападения на него будут продолжаться. Причем наводить удары на сооружение начнет Запад, имеющий широкие разведывательные возможности.

Ранее издание Times отметило, что любые планы Киева по захвату Крыма будут провальными, так как на полуострове живут пророссийски настроенные граждане. И массированными ударами переубедить их точно не получится.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после провала контрнаступления уже не говорит о захвате Крыма, а ставит целью ВСУ его «изоляцию».