В зимний период украинские дроны не хотят работать так же эффективно, как летом. Об этом рассказал изданию Business Insider командующий барражирующими боеприпасами элитной группировки ВСУ «Адам» Виталий Крюков.

Он объяснил, что с наступлением холодов и из-за снегопадов у дронов начинает запотевать камера, что негативно влияет на качество картинки. Кроме того, аккумуляторная батарея разряжается гораздо быстрее, чем при плюсовых температурах.

Джеймс Паттон Роджерс из Института технической политики Корнелл-Брукса пояснил, что проблема кроется в использовании украинской армией только самых дешевых беспилотников, обходящихся всего в несколько сотен долларов. Но хорошие модели, защищенные от воздействия холода и существенно повышающие эффективность боевых действий, стоят более 100 тысяч.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Иван Ступак заявил, что в каждом втором доме на Украине нужно производить недорогие FPV-беспилотники. Комплектующие для них должны купить сами граждане. После этого необходимо найти в интернете инструкцию по изготовлению БПЛА.