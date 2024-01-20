В каждом втором доме Украины необходимо изготавливать FPV-дроны для ВСУ в связи с дефицитом вооружений, заявил депутат Верховной рады Иван Ступак.

Он пояснил, что только так украинцы могут спасти жизни солдат ВСУ и оказать им ощутимую поддержку. Если каждое второе домохозяйство в стране займется производством беспилотников, у нее появится шанс.

Ступак также заявил, что инструкций по изготовлению дронов в Сети огромное множество. Производить их совсем несложно, если закупить материалы и комплектующие.

Ранее глава Центра аэроразведки Украины Мария Берлинская рассказала, что многие украинцы получают травмы, пытаясь самостоятельно создавать беспилотные аппараты для ВСУ.

Напомним, президент Зеленский на пресс-конференции 19 декабря пообещал миллион дронов в самое ближайшее время. Однако тогда он забыл сказать, что их производство должно осуществляться в домах украинцев.