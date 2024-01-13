В рамках прошедшей в Москве итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании по расширению производства и выпуску новых моделей вплоть до 2026 года.

Прошедший 2023 год отечественный производитель легковых автомобилей закончил вполне успешно, собрав в общей сложности 352 572 машин на своих производственных мощностях. Данные показатели на 87% больше, чем в 2022 году. При этом в планах на 2024 год стоит амбициозная цель – выпустить не менее полмиллиона легковых и легких коммерческих автомобилей.

«За исключением анонса нового бренда, АВТОВАЗ готовится представить новые модели – Aura и Iskra, которые в ближайшем будущем выйдут на рынок. Этот шаг не только означает расширение модельного ряда, но и внедрение инноваций, придавая линейке свежий ветер», – озвучил планы компании глава АвтоВАЗа.

По его словам, уже в 2024 году на конвейер встанут Lada Vesta с АКПП, а также новая модель – Lada Aura. При этом классический внедорожник Niva Legend останется на конвейере минимум до своего 50-летия, которое модель отметит в 2027 году. А уже в 2025 году на конвейере будет налажен выпуск новой модели под названием Lada Iskra и новый кроссовер на базе Lada Vesta.