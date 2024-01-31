Российские минометчики 150-й гвардейской дивизии Южной группировки сил передвинулись ближе к передовым позициям украинской артиллерии под Артемовском. Сделали они это, чтобы выбить второй и третий эшелоны обороны ВСУ и обеспечить дальнейшее продвижение вперед, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным «Ювелир».

Он отметил, что такое перемещение дает возможность наносить удары в тыл противника и увеличить их дальность. Для этой цели используются именно 82-миллиметровые минометы, так как они дают возможность практически бесшумно продвигаться вперед и подходить практически вплотную к противнику, не привлекая к себе его внимания.

Минометчики, по словам «Ювелира», работают в четком взаимодействии с пехотными подразделениями. Благодаря этому упрощается процесс нанесения ударов по врагу, а также обеспечивается быстрая координация действий разных родов войск.