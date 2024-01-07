Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) попал в полосу неудач. Ранее его концерты отменили в Казахстане, Таиланде и в Эстонии, а теперь артиста даже не захотели пускать в Индонезию. Он намеревался выступать на Бали, но оказалось, что ему запрещен въезд в страну.

В аэропорту Денпасар у Галкина проверили документы и тут же порекомендовали ему возвращаться туда, откуда прибыл. По словам супруга Примадонны, с бумагами у него все нормально, но в Индонезию его все же пускать не захотели.

Вместо Европы, откуда и прибыл Галкин, он решил отправиться в Австралию. Там его концерты пока не запрещают о чем он сам рассказал в социальных сетях поклонникам из Брисбена.

Портал «7 дней.ру» рассказал, что Галкин сейчас выступает с новой программой, в которой жестко высмеивает «голую» вечеринку у Анастасии Ивлеевой. Больше всего досталось Киркорову, которого муж Пугачевой называет открывшим не ту дверь Буратино.