В зимний период большинство туристического потока на территорию России приходится на путешественников из стран Ближнего Востока. По информации сервиса Ostrovok.ru., более 38% от всех осуществленных бронирований составляют заявки из ОАЭ, Турции, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.

По словам главы комитета РСТ по международной деятельности Сергея Войтовича, лидерами по турпотоку в Россию этой зимой являются гости из ОАЭ.

«Этому способствует налаженное авиасообщение между странами, положительный имидж, также среди прилетающих пассажиров очень много бизнес-туристов», – заявил Войтович.

По информации сервиса, жители европейских стран осуществляют практически четверть всех бронирований среди иностранных граждан в этом году. Хотя в прошлом году на бронирования европейцев приходилось целых 32%. Чаще всего зимой посетить Россию выявляют желание туристы из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Эстонии. А вот путешественник из азиатских стран в этом году составили 19%.