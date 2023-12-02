Главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ведут тайные переговоры в обход президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в Белом доме.

Он также раскрыл некоторые детали возможных договоренностей. По словам лауреата Пулитцеровской премии, Киев признает Крым и остальные освобожденные территории российскими и уже в 2024 году в этих регионах пройдут выборы президента РФ.

Россия, в свою очередь, не будет мешать вступлению Украины в НАТО, однако Североатлантический альянс не сможет размещать на территории страны свои войска и наступательное вооружение.

Херш также добавил, что переговоры ведутся не под давлением США и не по поручению президентов России и Украины. Их организовали два генерала, которые осуществляют управление боевыми действиями.