Жительница Иркутска спасла своих детей из горящей квартиры, сбросив их из окна пятого этажа. Детей словили соседи. Однако женщина не смогла спастись. Такую информацию передает Телеграм-канал SHOT.

Происшествие случилось в Иркутске на улице Советская 11 декабря в вечернее время. Пожар произошел в многоквартирном доме на пятом этаже. В квартире, где проживала семья из пяти человек произошло возгорание. Из окон квартиры валил густой черный дым, но женщине удалось скинуть из окна свою 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Соседи поймали детей.

Но женщине спастись не удалось. При попытке выпрыгнуть из окна, она получила серьезные травмы, в результате чего скончалась. В пожаре также погибли ее супруг и 9-летний ребенок. Дети, которых удалось спасти, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Прокуратурой области возбуждено уголовное дело.