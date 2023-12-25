В Ровеньках Белгородской области местный житель согласился приютить на ночь троих военнослужащих ВС РФ. Он организовал застолье и сначала все шло довольно хорошо. Однако позже вспыхнула ссора, рассказал телеграм-канал “Белгород. Инсайды”.

Двое бойцов после ужина вышли поговорить с близкими по телефону. Когда они вернулись, то обнаружили сослуживца лежащим на полу. Из его груди торчал нож. Военнослужащий успел сказать, что удар нанес хозяин дома, после чего скончался.

Подозреваемого задержали правоохранители, сейчас он находится под арестом. Выяснилось, что между ним и военнослужащим завязалась потасовка, в результате которой злоумышленник нанес удар ножом. Ранее он уже был судим за убийство, причем срок отбывал на Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.