В Октябрьском районе Пермского края неизвестный зарубил топором лесника и его жену. КП-Пермь сообщает, что правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и ведут поиск подозреваемого.

Лесник не вышел на работу, что обеспокоило коллег. Они отправились узнать, в чем дело, и стали свидетелями ужасной картины. В доме обнаружились тела самого лесника и его супруги. Причем по предварительной версии, оружием убийства является топор.

Полиция, которая приехала на вызов, оцепила дом. Сейчас осуществляется поиск улик, которые позволили бы найти убийцу по горячим следам.

Напомним, совсем недавно в Октябрьском районе произошло еще одно страшное преступление. Подросток облил бензином 16-летнюю девушку и поджог ее. Школьницу доставили в больницу, однако из-за поражения 85% тела спасти жизнь не удалось, она умерла через 10 дней.