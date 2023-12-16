Любовь к рыбалке заложена природой в каждом человеке. Даже в том, который никогда не удил рыбу и не знает как это делается. Ведь рыбалка – это не только удовлетворение охотничьего инстинкта, но еще и универсальный отдых.

Она станет идеальным вариантом для человека, желающего ненадолго спрятаться от всех наедине со своими мыслями, или для большой компании. Загородный клуб «Ихтиолог», подробности о котором можно узнать на странице club-ihtiolog.ru предоставляет отличную возможность хорошо провести время у воды, снять напряжение рабочих будней. Это не только платная рыбалка в Подмосковье, но и целый комплекс развлечений на любой вкус.

Рыбалка зимой и летом

Загородный клуб существует с 1991 года и постоянно развивается. Поэтому сейчас он способен предложить все, что нужно настоящему рыбаку. В нескольких водоемах на территории клуба водятся форель и осетр, сазан и белый амур, другие виды рыбы.

При этом посетителям предлагается целый комплекс дополнительных услуг:

прокат любых снастей, благодаря которому можно вообще ничего не брать с собой на рыбалку;

возможность снять дом-коттедж и провести несколько дней в тихой и спокойной обстановке на природе;

беседки для размещения всей семьей или большой компанией;

организация корпоративной рыбалки;

наличие собственной коптильни, благодаря которой можно обработать свой улов, увезти домой свежевыловленную и уже копченую рыбу.

Кроме того, загородный клуб предлагает разумные цены на рыбалку в своих прудах, гарантирует превосходный клев. Без улова не уезжает никто!

Охота и развлечения для всей семьи

Изначально клуб создавался для семейного отдыха за городом, поэтому он предлагает множество развлечений как для взрослых, так и для детей.

В летний период имеется возможность прокатиться по озеру на яхте семнадцатого столетия, погрузиться во глубину веков. Также на территории постоянно работает прокат квадроциклов, имеется зоопарк, в котором живет более 40 видов птиц и животных.

Зимой открывается большой каток, на котором можно не только покататься на коньках, но и поиграть в хоккей с шайбой или мячом. Возможности этого катка уже оценили многие жители Москвы и Подмосковья, которые с удовольствием приезжают сюда на выходные.

Кроме того, в зимний период работает прокат лыж для прогулок по красивому заснеженному лесу или тюбингов для экстремального спуска с горки.

В любое время года открыт детский клуб «Мудрый сом», в котором проводятся увлекательные мастер-классы, есть игровая комната с играми на любой вкус. Также дети могут покататься на лошадях и поучиться рыбачить под руководством опытного инструктора.

Гости, которые на могут долго усидеть на одном месте, могут также воспользоваться возможностью увидеть все достопримечательности Волоколамского района на организуемых клубом экскурсиях.

Для тех посетителей, которым рыбалки недостаточно, предусмотрена охота на фазанов, которая проводится с участием грамотного егеря и с охотничьими собаками.

Наконец, в состав клуба входит еще и гастрономический комплекс, предлагающий изысканные блюда, организующий корпоративные мероприятия, свадебные и прочие праздничные банкеты.