Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой придется расплачиваться за вакханалию, которую она устроила в ночном клубе Mutabor. Об этом рассказал 78-летний народный артист России Юрий Антонов.

«Не все артисты бахвалятся своим богатством, только недалекая горстка людей. Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен», — дал он свой комментарий на нашумевшую вечеринку.

В интервью «Комсомольской правде» Антонов отметил, что во времена его молодости подобных вечеринок не было и быть не могло, так как тогда были жесткие законы и они работали. По словам композитора, в подробности мероприятия и связанного с ним скандала вдаваться ему не хочется, если кто-то нарушил действующее законодательство, пусть с ними разбирается полиция.

Сейчас артисты, которые посетили это мероприятие, один за одним записывают видеообращения с извинениями. Однако им уже приходится расплачиваться – их вырезают из эфиров на Новый год, отменяют концерты, что влечет за собой и финансовые потери.