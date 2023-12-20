Капитуляция киевского режима станет первым крупным поражением Североатлантического альянса с момента его основания в далеком 1949-м году. Об этом в своей статье для портала Weapons and Strategy пишет экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года», – пишет автор материала.

По его словам, в настоящий момент Североатлантический альянс переживает не самые лучшие времена, поскольку страны-участницы не способны набрать необходимое количество военнослужащих в свои армии. При этом западная военная техника зарекомендовала себя не с самой лучшей стороны в ходе реальных боевых действий на территории Украины.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери Вооруженных сил Украины в ходе летнего контрнаступления, которые составили более 159 тысяч военнослужащих убитыми и раненными.