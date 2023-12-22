Украинские военнослужащие обстреляли Кировский район Донецка. Один из артиллерийских снарядов упал на территории детского садика. Об этом в своем Телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по ул. Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет», – написал Кулемзин.

По информации Совместного центра контроля и координации Донецкой Народной Республики, подразделения Вооруженных сил Украины дважды обстреляли город Донецк в течение суток.

Около 08:00 на территории Кировского района Донецка упало четыре артиллерийских снаряда натовского калибра. Обстрел велся из окрестностей поселка Желанное Второе. Второй раз под обстрел со стороны украинских военнослужащих попал Петровский район Донецка. Около 09:30 украинские боевики выпустили три артиллерийских снаряда калибром 155 мм.