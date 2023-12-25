“Умные бомбы” не только точно поражают цели противника, но и сводят к минимуму уязвимость российских самолетов перед вражеской ПВО, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал порталу News.ru, что оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) авиабомбы можно сбрасывать на расстоянии в 40-70 километров от цели. Далее они летят самостоятельно и успешно поражают мишени, так как оснащаются системой навигации ГЛОНАСС.

При этом для сброса таких бомб самолету, а в подавляющем большинстве случаев это истребители-бомбардировщики Су-34, не нужно входить в зону, контролируемую украинскими комплексами противовоздушной обороны. Следовательно, сбить воздушную машину противник не в состоянии.

ВКС РФ используют УМПК на авиабомбах ФАБ-500 и ФАБ-1500, причем для вторых пришлось разрабатывать специальный модуль планирования и коррекции.