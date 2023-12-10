Соединенные Штаты хорошо видели, что произошло с немецкими танками Leopard и поэтому делают все возможное, чтобы удерживать свои «Абрамсы» как можно дальше от передовой. Таким образом они надеются избежать уничтожения боевых машин и сохранения их престижа для дальнейшей продажи на мировом рынке, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

На кону стоит престиж военно-промышленного комплекса США, который сейчас получил преимущество перед европейским ВПК. Ведь немецкие и британские танки горят на фронте.

«Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли. Они выгодополучатели. Ведь американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент», – рассказал аналитик «Ленте.ру».

Ранее такую же точку зрения высказывали авторы американского издания Military Watch. По их мнению, США действительно не позволяют украинцам использовать «Абрамсы», чтобы их репутация ни в коем случае не пострадала.