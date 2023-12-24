Под Купянском сейчас находится самая горячая точка зоны специальной военной операции. Об этом рассказала военный корреспондент «Известий» Марина Кравцова, которая находится в Харьковской области.

По словам военкора, только за последнюю неделю ВС РФ уничтожили под Купянском четыре танка, два из которых – это хваленые немецкие «Леопард 2», 12 артиллерийских установок, 13 автомобилей и 19 бронированных боевых машин. Получается достаточно обширное кладбище техники ВСУ.

По вражеской бронетехнике работает два расчета реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Противник все еще пытается отвечать, но уже гораздо реже и меньше. По словам снайпера с позывным «Тони», становится меньше и действующих опорных пунктов ВСУ.

Командир одной из российских групп Александр также отмечает, что уменьшение поддержки Запада для Украины весьма ощутимо на Купянском направлении. Помимо этого, боевики утрачивают боевой дух, так как ВС РФ перехватили инициативу и успешно действуют практически на всех участках фронта.