В Санкт-Петербурге проводится неформальное собрание лидеров стран СНГ. На протяжении многих лет лидеры содружества собираются в северной столице России в преддверии новогодних праздников.

Общение между главами государств на этот раз началось не за столом переговоров, а в неформальной обстановке – на экскурсии. Президент России Владимир Путин показал гостям знаменитые российские дворцы и парки в Санкт-Петербурге. Также они побывали и в окрестностях города.

Российский лидер встречал гостей в Павловске под исполнение хора рождественской песни «Небо и Земля». Несмотря на то, что все лидеры прибыли в официальных костюмах, формат общения был скорее дружественный, нежели деловой. Из Павловска кортежи лидеров СНГ направились в Царское село, где их ожидало еще одно представление с гусарским и цыганским ансамблем.

Также высокопоставленные гости посетили и Питергоф. Несмотря на то, что фонтаны зимой не работают, лидеров стран СНГ во дворце удивили демонстрацией кафтана Петра I и его исторические указы.

В администрации президента отметили, что данный маршрут по дворцам был составлен самим Владимиром Путиным.