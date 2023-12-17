Верно ли, что птицы улетают на юг из-за холода

Для многих людей птицы символизируют некую идеально-дикую часть окружающей среды. Но насколько хорошо мы знаем этих существ, населяющих наши леса, моря и парки?

В книге «50 заблуждений о птицах», опубликованной 26 октября 2023 года издательством Quae, ученый-исследователь Фредерик Арко из французского института IRAE сообщает новейшую информацию о птицах, которые оказываются более загадочными, чем мы с вами можем думать.

Издание The Conversation исследует два популярных заблуждения, посвященных малоизвестным особенностям миграции птиц.

Холод вынуждает птиц улетать

Это неверно. Для пернатых основной мотивацией перелета на юг является недостаток пищи в зимний сезон.

Очевидно, что для зимовки птиц в средних широтах у них должна быть способность к выдерживанию низких температур, опускающихся значительно ниже нуля. Поэтому массовая осенняя миграция многих пернатых наводит на мысль, что они бегут от холодов.

В действительности оперение – отличный теплоизолятор. Поверхностные перья, называемые контурными, вместе с нижними перьями задерживают воздух. Нахохливаясь птицы насыщают оперение большим количеством воздуха и, таким образом, сохраняют тепло своего тела.

Когда в 1970-х в Европе начались программы реинтродукции белых аистов, ученые обнаружили, что если годовалых птиц содержали в клетках в течение первой зимы, то у них исчезал миграционный инстинкт. Выпущенные на свободу, эти особи оставались зимой в Европе и выживали без происшествий, пока им давали какую-нибудь пищу.

Холодостойкость птиц не так уж и удивительна. В конце концов, ранней весной, когда Европу прибывают первые перелетные птицы из Африки, даже утром может быть достаточно холодно, а ночами случаются морозы. С другой стороны, к концу осени истощаются некоторые кормовые ресурсы для птиц, в частности беспозвоночные, которыми питаются многие воробьиные и кулики.

Кроме того, зимние дни тем короче, чем ближе территории расположены к полюсу, а это значит, что у птиц остается меньше времени на корм. В этих условиях зимовка в местах размножения означает риск умереть от голода.

Многие птицы улетают еще летом (например, кукушки), когда еще тепло и пищевые ресурсы в изобилии. С другой стороны, известны случаи массовой гибели пернатых во время сильных холодов, приводившие к резкому сокращению популяции некоторых зимующих видов.

В отношении Франции это особенно заметно по двум мелким воробьиным видам: камышевке, обитающей в низинных болотах, и короткокрылой камышевке, предпочитающей заболоченные территории. Представители обоих этих видов полностью исчезли из Оверни зимой 1985 года, когда температуры в северной Франции упали ниже -20 С°.

Более поздние наблюдения во время заморозков в феврале 2012-го показали, что вымерли в основном виды, питающиеся остатками добычи животных, такие как чибисы, вальдшнепы и дрозды. Взвешивание погибших птиц показало, что их вес в среднем уменьшился на треть по сравнению с нормой для этого времени года. Это подтверждает значимость доступной пищи для выживания пернатых в зимнее время.

Другой известный вид птиц несет тяжелые потери во время особенно холодных зим: в 1985-м погибла почти треть зимующей на юге Франции популяции розовых фламинго; в 2012 году погибло около 1500 особей (по сравнению с 3000 в 1985 году).

Измерение уровня липидов и белков у погибших фламинго показало, что жертвы находились на последней стадии голодания: у них почти полностью отсутствовал жировой слой. Дело в том, что во время заморозков покрываются льдом пресные пруды и даже солоноватые лагуны, в которых обычно кормятся розовые фламинго.

В обстановке глобального потепления периоды сильного холода во Франции становятся все более редкими, что мотивирует птиц, даже дальнеперелетных, к оседлости. К примеру, прежде амбарные и домовые ласточки ежегодно зимовали на юге Европы, особенно на Пиренейском полуострове. Изотопное исследование перьев, найденных на участке в Португалии, где в декабре и январе было обнаружено более 150 ласточек, ясно демонстрирует, что птицы оставались в этом районе круглый год.

Перелетные птицы летают одними маршрутами

Это неверно. Многие пернатые виды весной и осенью следуют разными маршрутами.

Орнитологам давно известны обычные пути миграции пернатых вдоль морских побережий и через определенные горные перевалы. Развитие спутникового слежения в самом начале 1990-х произвело революцию в нашем представлении о миграции птиц.

Современные технологии показали большое разнообразие миграционных маршрутов. Так в Западной Европе аисты пересекают Пиренеи до побережья Атлантического океана и Средиземноморья, а затем направляются в сторону Гибралтара. В Центральной Европе маршруты аистов завязаны на Стамбуле, чтобы не приходилось пересекать Черное и Средиземное моря, после чего они следуют вдоль побережья от Сирии до Египта и, наконец, летят разными путями над Суданом.

Поскольку эти же маршруты используются многими перелетными птицами, можно с уверенностью говорить о миграционных магистралях! Судя по всему, есть хорошие и плохие мастера перелетов: дальние дистанции наименее интересны аистам, которые полетный маршрут преодолевают, взмахивая крыльями. По сравнению с этим планирование на развернутых крыльях более выгодно, поскольку менее энергозатратно, однако требует умения идентифицировать и использовать восходящие тепловые токи.

Звучит парадоксально, но внутри одного и того же вида птицы, обитающие на севере своего ареала (например, в Арктике), зимуют южнее (например, в южной Африке), чем их сородичи, гнездящиеся южнее (например, в Англии). Эти миграционные перелеты напоминают чехарду, поскольку северные птицы с наступлением периода размножения на обоих территориях миграции летят дальше, чем более южные представители их вида.

Зачастую осенью и весной перелетные птицы следуют по разным маршрутам, с большими или меньшими различиями в зависимости от вида, а также от особей одного и того же вида. Здесь отмечается циклическая миграция. Некоторые виды совершают петлю по часовой стрелке (как кукушка), другие – против часовой стрелки.

У воробьиных такая смена осеннего и весеннего маршрутов диктуется тем, что богатые пищей участки, где можно накапливать запасы энергии, необходимые для перелетов, не находится в одних и тех же местах при осеннем и весеннем перелетах. А у пернатых, преодолевающих миграционные пути планированием, по-видимому, выбор маршрута диктуются погодными условиями: эти птицы адаптируют свой путь в соответствии с благоприятными для них восходящими потоками воздуха.

Некоторые перелетные маршруты вызывают вопросы: например, «испанские» красноспинные сорокопуты вместо того, чтобы лететь на юг Африки по близкому пути через Гибралтар, мигрируют, как и все их «западноевропейские» сородичи, через Грецию, затем через Турцию и Аравийский полуостров.

Орнитологи полагают, что эта стратегия может быть наследием, которое со временем стало неоптимальным, но еще не скорректированным благодаря естественному отбору.