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Для многих людей птицы символизируют некую идеально-дикую часть окружающей среды. Но насколько хорошо мы знаем этих существ, населяющих наши леса, моря и парки?

В книге «50 заблуждений о птицах», опубликованной 26 октября 2023 года издательством Quae, ученый-исследователь Фредерик Арко из французского института IRAE сообщает новейшую информацию о птицах, которые оказываются более загадочными, чем мы с вами можем думать.

Издание The Conversation исследует два популярных заблуждения, посвященных малоизвестным особенностям миграции птиц.

Верно ли, что птицы улетают на юг из-за холода

Холод вынуждает птиц улетать

Это неверно. Для пернатых основной мотивацией перелета на юг является недостаток пищи в зимний сезон.

Очевидно, что для зимовки птиц в средних широтах у них должна быть способность к выдерживанию низких температур, опускающихся значительно ниже нуля. Поэтому массовая осенняя миграция многих пернатых наводит на мысль, что они бегут от холодов.

В действительности оперение – отличный теплоизолятор. Поверхностные перья, называемые контурными, вместе с нижними перьями задерживают воздух. Нахохливаясь птицы насыщают оперение большим количеством воздуха и, таким образом, сохраняют тепло своего тела.

Когда в 1970-х в Европе начались программы реинтродукции белых аистов, ученые обнаружили, что если годовалых птиц содержали в клетках в течение первой зимы, то у них исчезал миграционный инстинкт. Выпущенные на свободу, эти особи оставались зимой в Европе и выживали без происшествий, пока им давали какую-нибудь пищу.

Холодостойкость птиц не так уж и удивительна. В конце концов, ранней весной, когда Европу прибывают первые перелетные птицы из Африки, даже утром может быть достаточно холодно, а ночами случаются морозы. С другой стороны, к концу осени истощаются некоторые кормовые ресурсы для птиц, в частности беспозвоночные, которыми питаются многие воробьиные и кулики.

Кроме того, зимние дни тем короче, чем ближе территории расположены к полюсу, а это значит, что у птиц остается меньше времени на корм. В этих условиях зимовка в местах размножения означает риск умереть от голода.

Многие птицы улетают еще летом (например, кукушки), когда еще тепло и пищевые ресурсы в изобилии. С другой стороны, известны случаи массовой гибели пернатых во время сильных холодов, приводившие к резкому сокращению популяции некоторых зимующих видов.

В отношении Франции это особенно заметно по двум мелким воробьиным видам: камышевке, обитающей в низинных болотах, и короткокрылой камышевке, предпочитающей заболоченные территории. Представители обоих этих видов полностью исчезли из Оверни зимой 1985 года, когда температуры в северной Франции упали ниже -20 С°.

Более поздние наблюдения во время заморозков в феврале 2012-го показали, что вымерли в основном виды, питающиеся остатками добычи животных, такие как чибисы, вальдшнепы и дрозды. Взвешивание погибших птиц показало, что их вес в среднем уменьшился на треть по сравнению с нормой для этого времени года. Это подтверждает значимость доступной пищи для выживания пернатых в зимнее время.

Другой известный вид птиц несет тяжелые потери во время особенно холодных зим: в 1985-м погибла почти треть зимующей на юге Франции популяции розовых фламинго; в 2012 году погибло около 1500 особей (по сравнению с 3000 в 1985 году).

Измерение уровня липидов и белков у погибших фламинго показало, что жертвы находились на последней стадии голодания: у них почти полностью отсутствовал жировой слой. Дело в том, что во время заморозков покрываются льдом пресные пруды и даже солоноватые лагуны, в которых обычно кормятся розовые фламинго.

В обстановке глобального потепления периоды сильного холода во Франции становятся все более редкими, что мотивирует птиц, даже дальнеперелетных, к оседлости. К примеру, прежде амбарные и домовые ласточки ежегодно зимовали на юге Европы, особенно на Пиренейском полуострове. Изотопное исследование перьев, найденных на участке в Португалии, где в декабре и январе было обнаружено более 150 ласточек, ясно демонстрирует, что птицы оставались в этом районе круглый год.

Верно ли, что птицы улетают на юг из-за холода

Перелетные птицы летают одними маршрутами

Это неверно. Многие пернатые виды весной и осенью следуют разными маршрутами.

Орнитологам давно известны обычные пути миграции пернатых вдоль морских побережий и через определенные горные перевалы. Развитие спутникового слежения в самом начале 1990-х произвело революцию в нашем представлении о миграции птиц.

Современные технологии показали большое разнообразие миграционных маршрутов. Так в Западной Европе аисты пересекают Пиренеи до побережья Атлантического океана и Средиземноморья, а затем направляются в сторону Гибралтара. В Центральной Европе маршруты аистов завязаны на Стамбуле, чтобы не приходилось пересекать Черное и Средиземное моря, после чего они следуют вдоль побережья от Сирии до Египта и, наконец, летят разными путями над Суданом.

Поскольку эти же маршруты используются многими перелетными птицами, можно с уверенностью говорить о миграционных магистралях! Судя по всему, есть хорошие и плохие мастера перелетов: дальние дистанции наименее интересны аистам, которые полетный маршрут преодолевают, взмахивая крыльями. По сравнению с этим планирование на развернутых крыльях более выгодно, поскольку менее энергозатратно, однако требует умения идентифицировать и использовать восходящие тепловые токи.

Звучит парадоксально, но внутри одного и того же вида птицы, обитающие на севере своего ареала (например, в Арктике), зимуют южнее (например, в южной Африке), чем их сородичи, гнездящиеся южнее (например, в Англии). Эти миграционные перелеты напоминают чехарду, поскольку северные птицы с наступлением периода размножения на обоих территориях миграции летят дальше, чем более южные представители их вида.

Зачастую осенью и весной перелетные птицы следуют по разным маршрутам, с большими или меньшими различиями в зависимости от вида, а также от особей одного и того же вида. Здесь отмечается циклическая миграция. Некоторые виды совершают петлю по часовой стрелке (как кукушка), другие – против часовой стрелки.

У воробьиных такая смена осеннего и весеннего маршрутов диктуется тем, что богатые пищей участки, где можно накапливать запасы энергии, необходимые для перелетов, не находится в одних и тех же местах при осеннем и весеннем перелетах. А у пернатых, преодолевающих миграционные пути планированием, по-видимому, выбор маршрута диктуются погодными условиями: эти птицы адаптируют свой путь в соответствии с благоприятными для них восходящими потоками воздуха.

Некоторые перелетные маршруты вызывают вопросы: например, «испанские» красноспинные сорокопуты вместо того, чтобы лететь на юг Африки по близкому пути через Гибралтар, мигрируют, как и все их «западноевропейские» сородичи, через Грецию, затем через Турцию и Аравийский полуостров.

Орнитологи полагают, что эта стратегия может быть наследием, которое со временем стало неоптимальным, но еще не скорректированным благодаря естественному отбору.