Издание The Thaiger сообщило, что рабочие одной из логистических компаний Таиланда в брикетах картона, полученных из США, нашли скелетированную ногу, обутую в кроссовок, передает “Лента.ру”.

Произошел инцидент 19 декабря. Нога в кроссовке находилась в контейнера, в которым в страну прибывают отходы для дальнейшей переработки.

Дальнейшая разборка грузов проводилась уже с участием местной полиции. Совсем скоро рабочим попалась еще одна страшная находка – человеческая тазовая кость. Эксперты сейчас устанавливают, принадлежит ли она тому же человеку, чью ногу нашли ранее.

Кроме того, тайские полицейские отправили все материалы по делу американским правоохранителям для совместного проведения расследования.