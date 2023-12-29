Издание San Antonio Express-News опубликовало необычную историю, произошедшую в США в штате Техас на Рождество. Домашняя кошка смогла спасти жизнь своей пожилой хозяйке, на которую напал мужчина.

Происшествие случилось в городе Сан-Антонио в штате Техас 25 декабря. По словам 74-летней пенсионерки, у нее были романтические отношения с 60-летним мужчиной. Недавно у ее ухажера сгорел дом, поэтому женщина разрешила мужчине пожить у себя. На Рождество новоиспеченный сожитель попросил женщину одолжить ему машину, однако она отказала ему. Тогда мужчина разозлился и набросился на пенсионерку. Он толкнул ее на кровать и начал душить.

Вырваться из рук душителя пострадавшей удалось благодаря своей домашней кошке, которая прыгнула на нападавшего. Пока мужчина пытался скинуть кошку, пенсионерка смогла выбежать из дома и обратиться в полицию. Нападавший был арестован за нанесение телесных повреждений. Как выяснилось, в прошлом он уже был судим за бытовое насилие.