Директор одной из севастопольских школ не допустила к урокам школьницу с рыжими волосами. При этом она руководствовалась внутренними правилами, не отвечающими действующему законодательству.

В прокуратуре сообщили, что по обращению жителя Севастополя, а также появившейся в Сети информации об инциденте была проведена проверка. Выяснилось, что директор действительно выгнала девочку с рыжими волосами из школы. Произошло это 4 сентября.

Отмечается, что в школе действовало положение, устанавливающее требования к внешнему виду учеников. В том числе, и к их прическам. На основании этого документа и действовала директор.

Прокуратура опротестовала это положение и возбудила в отношении директора административное дело. Должностное лицо, нарушившее право на образование, теперь заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.