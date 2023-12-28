В ночь с 27 на 28 декабря между водителем такси и жительницей Екатеринбурга произошел скандал. Конфликт произошел из-за того, что девушка решила обхитрить водителя, которому это не понравилось. В итоге он записал момент общения со своей пассажиркой на видео. Подробности инцидента в своем материале опубликовал портал E1.RU.

«Вызвала от Бориса Ельцина до Токарей, а потом поменяла конечную остановку на Академический район. В приказном тоне говорила ехать. Тогда я открыл даме дверь и начал потихоньку ее брать за руки, чтобы она вышла. Спустя полчаса дама сама покинула авто», – рассказал корреспонденту портала водитель такси.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как девушка сидит на заднем сиденье автомобиля и отказывается покидать салон. По ее мнению, водитель должен был выполнить свою работу и отвезти по новому месту назначения.