В Сети появилась видеозапись, сделанная в одном из украинских населенных пунктов, на которой женщины «отбили» от трех военных мужчину. Видео мгновенно разлетелось по украинским соцсетям.

Инцидент случился на вещевом рынке, населенный пункт остается неизвестным. Несколько мужчин в военной форме пытались забрать мужчину в военкомат. Однако за него вступилось несколько женщин. Украинки начали требовать от военкомов отстать от мужчины и уходить. Они заявили, что у этого мужчины есть двое сыновей, один из которых контужен.

«Вас 50 человек на одного человека, как шавки! Почему сюда приперлись? Идите воюйте!», – возмутились женщины.

Защитницы заявили работникам военкоматов, что украинским военнослужащим нечем воевать, так как у них нет ни экипировки, ни оружия. Женщины отвели мужчину, посоветовав ему ничего не подписывать. В итоге военкомы не стали ругаться с женщинами, а ушли с рынка.

Как передают украинские СМИ, украинцы все чаще стали препятствовать военкомам мобилизовать мужчин в общественных местах, снимая все нарушения прав человека на камеру.