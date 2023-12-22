Слова украинского президента Владимира Зеленского о стремлении Киева добиться принятия решения Европейским союзом о предоставлении непрерывной финансовой помощи в течение четырех лет подвергли резкой критике в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

Один из пользователей соцсети заявил, что Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс используют Вооруженные силы Украины и народ Украины для противостояния Российской Федерации, поддерживая конфликт военными поставками и финансами.

«Уходи в отставку и убирайся прочь!», – написал один из комментаторов, обращаясь к Зеленскому.

Другой комментатор отметил, что украинский президент просто боится возвращаться на родину без результата. По его словам, с «парой сотен миллионов» с Зеленского «живьем сдерут кожу».