В результате взрывов в Одессе пострадали объекты припортовой инфраструктуры, заявила глава пресс-службы сил обороны “Юг” Наталья Гуменюк.

Она отметила, что на поврежденный объект рухнули обломки сбитого дрона-камикадзе “Герань 2”.

Помимо этого, пострадал и некий “законсервированный объект”, на котором в результате падения обломков вспыхнул пожар. Экстренные службы своевременно выехали на место и оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе вечером 24-го и в ночь на 25 декабря. Украинские власти традиционно сообщают, что все дроны сбиты доблестной ПВО. Если при этом зенитные ракеты или сами барражирующие боеприпасы все же поражают цели, Киев заявляет об “обломках”. В подобные высказывания на Украине давно никто не верит.