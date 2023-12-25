На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что около 500 призов будет разыграно среди участников голосования по выбору имя для пандочки, впервые родившейся в Московском зоопарке.

Голосование проводится на портале «Активный гражданин». Каждый проголосовавший становится участником розыгрыша призов. Отдать свой голос за понравившийся вариант имени для малышки-панды можно как на сайте, так и в одноименном мобильном приложении.

Победители призов будут выбраны рандомно в течение суток по завершению голосования. Им будут отправлены смс-сообщения или письма на электронную почту. Призы можно будет забрать в павильонах «Миллион призов», находящихся на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».

На данный момент за имя пандочки проголосовало 340 тысяч россиян. Лидирующими именами на данный момент являются Катюша, Маша и Мо Мо.

Напомним, пара больших панд Жуи и Диндин были переданы Китаем в апреле 2019 года. В конце августа 2023 года стало известно о рождении первого детеныша панды в Московском зоопарке.