Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Телеграм-канале очередные снимки маленькой пандочки, родившейся в России. На кадрах малышка проявляет интерес к бамбуку.

«Начинает все пробовать», – подписала фотографии Акулова.

Ранее Светлана Акулова показала кадры первых шагов детеныша большой панды. Малышка еще неуверенно шагает, однако все равно проявляет упорство и старается вставать на ножки. А это у нее выходит уже хорошо. Малышка быстро растет, хорошо кушает и активно играет со своей мамой.

Кстати, Светлана Акулова в своем Телеграм-канале опубликовала опрос, в котором могут принять участие все желающие. Опрос создан с целью выбора имени для маленькой пандочки. Среди вариантов имени есть Катюша – это русское имя очень известно в Китае, Маша – очень популярное в Поднебесной русское имя, Сяо Мо – Маленькая Мо, подразумевается Маленькая Москва. Чжен Чжу – Жемчужина, Хон Син – Красная Звездочка и ряд других имен.