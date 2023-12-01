В фойе Московского театра эстрады после ремонта появилось большое черно-белое фото певицы Аллы Пугачевой. Это вызвало бурную реакцию в Сети, многие пользователи потребовали снять портрет Примадонны.

В театре выразили недоумение созданным вокруг фотографии ажиотажем, отметив, что Пугачева когда-то выступала на сцене культурного учреждения.

«Мы уже месяц работаем, у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна. Зачем ее снимать?», – цитирует портал «Абзац» пресс-секретаря театра Карину Захарову.

Художественный руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов даже не стал комментировать ситуацию с фотографией Пугачевой.