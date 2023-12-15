В Кропивницком (до устроенной киевским режимом «декоммунизации» – Кировоград) прогремели сильные взрывы, рассказал украинский телеканал «Общественное».

Предположительно, по областному центру был нанесен ракетный удар. Мониторинговые тг-каналы предупреждали жителей Кировограда о необходимости пройти в укрытие из-за летящей на город ракеты. Однако затем появилось сообщение об ее исчезновении.

В настоящий момент снова сообщается о взрывах, однако подробностей пока нет.

В ночь на 15 декабря также была объявлена тревога в Кировоградской области, но дроны-камикадзе «Герань» атаковали цели в других тыловых регионах Украины.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощь Запада не поможет Украине добиться превосходства над Россией.