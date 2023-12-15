Сопротивление Киева абсолютно бесполезно, даже с поддержкой Запада ему никогда не удастся сравниться с Россией по военному и экономическому потенциалу, заявил журналистам NBC News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что России все равно, продолжит Запад поставлять Киеву военную помощь или нет. Независимо от этого любое сопротивление Украины будет совершенно бесполезным, передает РИА Новости.

Также Песков заявил, что Соединенные Штаты уже вовлечены в конфликт на Украине, чтобы они там не заявляли о своей непричастности к противостоянию. Кроме того, пресс-секретарь Кремля сообщил, что Вашингтон подает Украине слишком противоречивые сигналы о ее дальнейшей поддержке.