Киев составил для США очередной список вооружения, который хотелось бы получить к «новому контрнаступлению». В него, разумеется, вошли 60 истребителей F-16, которые Киев выпрашивает с прошлой зимы, рассказал корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Он отметил, что год завершается для Киева на негативной ноте. Контрнаступление провалено, что уже нашли в себе силы признать и западные партнеры Украины, и власти страны. С финансированием от США проблема так и не решена, Сенат решил заняться данным вопросом уже после рождественских каникул. То есть, в январе следующего года.

Киев тем временем испытывает дефицит боеприпасов. Джо Байден выделил 200 миллионов на их приобретение, но это в основном будут ракеты ПВО.

Несмотря на все это, Украина передала список пожеланий. Помимо F-16, она хотела бы получить еще и истребители F/A-18 Hornet, комплексы противоракетной обороны THAAD, а также вертолеты Black Hawk и «Апач».

Все это – дорогостоящее современное вооружение, с поставками которого могут возникнуть серьезные сложности. Киев вряд ли этого не осознает, поэтому своим списком он пытается идти ва-банк. Но США вряд ли отреагируют на подобные просьбы. Скорее всего, они ограничатся тем вооружением, которое уже предоставлялось ранее, причем поставят его в гораздо меньших объемах.