Самый популярный на Украине сайт по продаже билетов опубликовал анонс выступления российского исполнителя SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года, передает тг-канал «Первый».

Отмечается, что билеты на концерт Ярослава Дронова уже продаются за 1,5 тысячи рублей. Этот анонс знатно развеселил пользователей Сети, которые бурно обсудили открытие продажи билетов.

Многие из них увидели в этом казусе знак, что Киев уже в 2024 году перейдет под контроль России, а все его жители будут петь вместе с Ярославом композицию «Я русский»

SHAMAN с этой песней полтора года назад получил широкую известность, его концерты собирают полные концертные залы и стадионы. Композиции «Я русский», «Встанем», «Мы» набрали до 50 миллионов просмотров, многие поклонники знают их наизусть.