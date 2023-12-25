На Подоле в Киеве оборудовали новые блокпосты с военнослужащими ВСУ. Они останавливают и обыскивают проезжающие мимо автомобили. РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua» пишет, что в столице Украины проводятся «специальные мероприятия».

Ранее украинский комбат Назарий Кишак заявил, что в каждом городе Украины появятся блокпосты, на которых будут вручать повестки уклонистам от военной службы. Это связано с заявлениями президента Владимира Зеленского о требовании Генштаба ВСУ мобилизовать еще 400-500 тысяч человек.

Киевские полицейские заявляют, что новый блокпост предназначен совсем не для раздачи повесток. Военные вместе с правоохранителями только досматривают автомобили на предмет перевозки запрещенных законодательством предметов.