Собак так называемых «трюфельных пород» массово травят в Италии. Только за последний месяц погибло не менее 30 животных в области Молизо.

В этом регионе охотники на трюфели постоянно борются за территории, на которых произрастают эти ценные грибы. Не исключено, что собаки становятся жертвами этой самой борьбы, передает РИА Новости.

Ассоциация по защите животных и окружающей среды Италии заявила, что обратилась в прокуратуру по поводу массовых отравлений собак. Ее представители отметили, что подобное происходит не впервые, однако на этот раз власти населенного пункта Сан-Пьетро-Авеллана полностью запретили промысел трюфеля на территории, где выявлено большинство смертей животных.

Сотрудники Ассоциации также призывают владельцев собак высказаться об инциденте, однако в борьбе за территории действует круговая порука, поэтому никто не торопится обращаться в правоохранительные органы.