В Днепропетровске (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Днепр) прогремели мощные взрывы. Об этом рассказал украинский телеграм-канал «Политика страны».

Онлайн-карта воздушных тревог, которую постоянно публикует министерство цифровой трансформации Украины, показала, что сирена в Днепропетровской области работала чуть более получаса – с 17:00 до 17:32 по московскому времени. Мониторинговые тг-каналы сообщали, что на областной центр летит, предположительно, ракета Х-59.

Какие именно цели поражены, неизвестно. Ранее сообщалось также о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Также телеграм-канал издания «Страна.ua. Прямо сейчас пишет о приближении российской ракеты к Запорожью.

Напомним, прифронтовые и тыловые регионы Украины постоянно обстреливаются ВС РФ. Это дает возможность уничтожать боеприпасы, технику и вооружение, которые подготавливаются для отправки на фронт, а также наносить удары по промышленным и энергетическим объектам, используемым ВСУ.