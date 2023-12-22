Американец Джерел Холл смог запечатлеть на камеру неизвестное ранее животное черного цвета. Фотография поставила в тупик местных специалистов, передает USA Today.

Фото необычного представителя фауны опубликовал в на своей страничке популярной социальной сети житель Техаса. Существо черного цвета с длинным хвостом отдаленно напоминает кошку. Изображение на фото выглядит нечетким, однако мужчина подписал снимок следующим образом:

«Что ж, мы официально заявляем, что видели пантеру у себя на участке».

Данная публикация техасца вызвала целый спор среди людей, прокомментировавших данный пост. А зоологи, обратившие внимание на публикацию, и вовсе заявили, что пантеры не обитают в Техасе.

Местные средства массовой информации обратились к автору фотографии за комментарием. По словам Джерела Холла, он сделал снимок на расстоянии 110-140 метров. Он подчеркнул, что на вид животное весит около 35 кг.

Департамент парков и дикой природы Техаса опроверг информацию, распространяемую автором фотографии, что на снимке черная пантера. Специалисты заявили, что на фото запечатлена обычная черная кошка.