79-летний российский и советский актер Сергей Рыжов умер 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Государственного русского драматического театра им. Бестужева, в котором служил артист.

Родился Рыжов 2 марта 1944 года. Он учился в педагогическом институте в Арзамасе, но затем связал свою жизнь с театральной сценой. Работал в Уссурийске и Рубцовске, в Семипалатинске и Владивостоке. 46 лет верой и правдой служил в Русском театре в Бурятии.

В кино и сериалах Рыжов снимался мало, телезрители вспомнят его разве что по сериалу 2018 года «Бонус», где актер сыграл роль отчима главного персонажа.

Зато в театре он отыграл более 150 ролей, среди которых «Борис Годунов» в «Смуте», Милон в постановке «Недоросль», Александр в спектакле «Угрюм-река» и многие другие. В 2004 году удостоился звания заслуженного артиста России. С 1999 – народный артист республики Бурятия.

«Первый день новогодней кампании совпал с очень тяжелой утратой для всего коллектива. Сергей Григорьевич планировал выйти на первую елку в любимом образе Деда Мороза, уже выучил стихи, отрепетировал, но… сбыться этому оказалось не суждено», – рассказали в театре.

Прощание с актером пройдет в Одигритиевском соборе 23 декабря.