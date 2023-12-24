Итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского 19 декабря была направлена на то, чтобы скомпрометировать главкома ВСУ Валерия Залужного и перенаправить на него народный гнев, сообщил сайт телеканала НТВ.

Так, украинский лидер заявил, что хотел бы услышать от Генштаба больше аргументов, чтобы разрешить мобилизации 400-500 тысяч новобранцев ВСУ.

Также он отметил, что не собирается подписывать законопроекты о мобилизации женщин, но согласился снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Украинцы оказались разочарованы пресс-конференцией. Они отметили, что Зеленский произносил заученные несколько лет назад тезисы, не вносил ясности в важные для граждан вопросы. Зато постоянно раздражался и увиливал от неудобных тем.

На Западе тоже разочаровались в Зеленском. Многие СМИ написали, что украинский лидер просто пытался «улучшить настроения» внутри страны. Однако получилось у него плохо из-за недоверия украинцев.