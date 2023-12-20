Украинский командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины «Холодный Яр» Павел Палиса купил дом в Соединенных Штатах в ипотеку, а затем исчез. Его подчиненные не знают о нынешнем местонахождении комбрига.

По имеющейся информации, Палиса взял ипотеку на приобретение дома в США во время своего обучения в Командном штабе американских Сухопутных войск в январе 2022 года. Купленный Палисой дом находится в американском штате Канзас. Документы на оформление жилья в ипотеку на имя комбрига были подготовлены его адвокатом. Им же и была осуществлена покупка дома на имя Павла Палисы.

Кроме того, стало известно, что Палиса сейчас отсутствует на передовой, но его подчиненные не знают, где он сейчас находится. По информации российских Телеграм-каналов, полковник Палиса оформлял погибших бойцов в статус самовольно оставивших часть (СОЧ) и удерживал их довольствия, выплачиваемое государством, в свою пользу.