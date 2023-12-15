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Мощная кибератака на IT-инфраструктуру мобильного оператора «Киевстар» привела к тому, что отдельные сегменты сети не подлежать восстановлению, передает агентство «Украинские новости».

«Критические повреждения получила система. Восстановить некоторые сегменты не представляется возможным», – говорится в сообщении.

Напомним, что оператор «Киевстар» внезапно прекратил предоставлять услуги связи и подключения к интернету во вторник, 12 декабря. Чуть позже пропал и «Домашний интернет». Сейчас связь постепенно восстанавливается, однако судя по всему полностью наладить работу в прежнем режиме не удастся.

Ирина Лелюченко, представляющая компанию «Киевстар», заявляла, что информация о хакерах, которые сумели полностью удалить конфигурации на базовых вышках, а также уничтожить основной пункт управления мобильной сетью, не отвечает реальному положению дел.